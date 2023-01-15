Про це повідомив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран у етері Еспресо.

"Мілітарна економіка дає багато нових можливостей. Я спілкувався з фахівцями. Цікавий факт: коли два роки тому, в Торгово-промисловій палаті ми проводили зустріч виробників, які постачали до Міноборони зброю, одяг, харчування, і фахівцями Міноборони, відсоток, що працював із міністерством, був 20 - 25%. Зараз близько 50%", - наголосив він.

За словами Михайла Непрана, стали багато шити одягу для військових. Також приватні структури забезпечують не тільки санітарно-гігієнічним одягом і взуттям, а й озброєнням, боєкомплектами.

30 листопада Європейська Бізнес Асоціація повідомила, що через війну РФ проти України до кінця 2022 року понад 50% бізнесу зазнає збитків, проте більш ніж 40% чекають на зростання.

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