У 2022 році бізнес став постачати до Міноборони на 25–30% товарів більше, - перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Непран
У 2022 році приватні виробники поставили до Міноборони близько 50% своєї продукції, що на 25–30% більше, ніж у 2020-му
Про це повідомив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран у етері Еспресо.
"Мілітарна економіка дає багато нових можливостей. Я спілкувався з фахівцями. Цікавий факт: коли два роки тому, в Торгово-промисловій палаті ми проводили зустріч виробників, які постачали до Міноборони зброю, одяг, харчування, і фахівцями Міноборони, відсоток, що працював із міністерством, був 20 - 25%. Зараз близько 50%", - наголосив він.
За словами Михайла Непрана, стали багато шити одягу для військових. Також приватні структури забезпечують не тільки санітарно-гігієнічним одягом і взуттям, а й озброєнням, боєкомплектами.
- 30 листопада Європейська Бізнес Асоціація повідомила, що через війну РФ проти України до кінця 2022 року понад 50% бізнесу зазнає збитків, проте більш ніж 40% чекають на зростання.
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