У 2022 році до "Великого будівництва" включили 715 об'єктів, - Офіс Президента
Упродовж року в рамках програми "Велике будівництво" планується побудувати та реконструювати 715 об'єктів по всій країні
Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Укрінформ.
"На 2022 рік ми плануємо 715 об'єктів "Великого будівництва" у 24 областях України", - заявив Тимошенко.
Він пояснив, що серед цих об'єктів - 5,5 тис. км доріг державного значення, мінімум 1,4 тис. км доріг місцевого значення, 282 освітні заклади, 68 медичних закладів, 339 спортивних об'єктів, більше 6,8 тис. спортивних майданчиків у дворах.
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