У 2022 році до "Великого будівництва" включили 715 об'єктів, - Офіс Президента

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Укрінформ.



"На 2022 рік ми плануємо 715 об'єктів "Великого будівництва" у 24 областях України", - заявив Тимошенко.



Він пояснив, що серед цих об'єктів - 5,5 тис. км доріг державного значення, мінімум 1,4 тис. км доріг місцевого значення, 282 освітні заклади, 68 медичних закладів, 339 спортивних об'єктів, більше 6,8 тис. спортивних майданчиків у дворах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb