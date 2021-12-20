У 2022 році пробне ЗНО коштуватиме від 213 грн до 309 грн
В Україні регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість пробного ЗНО у 2022 році
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Вартість відрізняється залежно від регіонів і становить 213 грн - 309 грн.
"Такий розкид пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо", - зазначають в УЦОЯО.
Зареєструватися на нього можна буде 5 - 22 січня 2022 року.
Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 19 березня, а з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії й іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) - 26 березня.
У день проведення тестування кожен зареєстрований учасник може скласти пробний іспит з одного предмета.
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