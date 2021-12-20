У 2022 році пробне ЗНО коштуватиме від 213 грн до 309 грн

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.



Вартість відрізняється залежно від регіонів і становить 213 грн - 309 грн.



"Такий розкид пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо", - зазначають в УЦОЯО.



Зареєструватися на нього можна буде 5 - 22 січня 2022 року.



Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 19 березня, а з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії й іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) - 26 березня.



У день проведення тестування кожен зареєстрований учасник може скласти пробний іспит з одного предмета.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb