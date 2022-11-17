Про це сказала заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в інтерв'ю Forbes.

"Міжнародний договір - ключовий документ, який стандартизує процес передачі репарацій РФ. У договорі будуть прописані критерії заявників на компенсацію (окремо для громадян, бізнесу, муніципалітетів) та прозорий механізм виплат", - наголосила вона.

У Мінʼюсті розраховують, що до договору приєднаються всі країни G7, адже саме в них зосереджена найбільша кількість заморожених російських активів.

"Після підписання договору - його мають ратифікувати усі країни учасники. Для цього доведеться вносити зміни до законодавства. Наразі такий крок вже зробила Канада, законодавчі ініціативи є у конгресі США. Окрему директиву готує ЄС", - зауважила заступниця міністра.

Також створять реєстр збитків від російської агресії. Мудра каже, що він міститиме інформацію про завдані РФ збитки, а саме шкоду:

українським громадянам

бізнесу

інфраструктурі країни

екології

муніципалітетам

державі в цілому

Збирати дані вже почали на базі порталу "Дія". Наразі Мінʼюст веде переговори із Мінцифрою для того, щоб інформацію можна було передати до міжнародного реєстру після його створення.

"Ми радимо громадянам, бізнесу та муніципалітетам зібрати якомога більше доказової бази, фіксувати та документувати руйнування. Саме на основі цих даних виплачуватиметься компенсація", - додала вона.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення механізму компенсації Росією збитків, завданих Україні. У Кремлі цю резолюцію назвали способом пограбувати Росію.

В українському Мін'юсті кажуть, що така резолюція ООН зможе запустити міжнародний компенсаційний механізм.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb