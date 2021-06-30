У 300 з 800 фанів з Фінляндії, що поїхали на Євро до Петербургу, виявили коронавірус по прибутті

Про це пише Euractiv.



Станом на 29 червня, у близько 300 із 800 футбольних фанів, що відвідали Росію, виявили коронавірус.

При цьому у більшості заражених штам Delta, який вважається заразнішим та смертоноснішим.

На 24 червня хворих було ще менше сотні. Найбільше заражень виявили у людей в 15 автобусах, які виїхали з Петербурга до Фінляндії 22 червня. Вже є випадки зараження і серед їхніх членів родин та друзів.

Усіх, хто повернувся з Росії, зобов’язали залишатись на самоізоляції і здати тест, але чітко відстежити усі контакти фанатів наразі не вдалося.



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В країні здійнялась дискусія про те, чому повернення фанатів додому не було організоване безпечніше і чому тестування на кордоні не було організоване належним чином.



Окремі фанати розповідають ЗМІ, що отримують обурені повідомлення від співгромадян, які докоряють їм, що ті без поважної причини створили ризик для всіх.

У столичному регіоні вирішили відкласти наступні послаблення карантину, побоюючись, що інцидент спричинить нову хвилю епідемії.

Як повідомляє Yle, фанати, що їздили до Петербурга, проживають у понад 60 містах по всій території країни, але більшість - близько 300 осіб - у столиці Гельсінкі. На фанів зі столиці припадає і більшість виявлених заражень.