"У Бабиному Яру вбили приблизно 200 тис. людей": Зеленський заявив про нове дослідження кількості жертв нацистІв

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на заходах з вшанування 80-роковин трагедії, повідомляє Укрінформ.

“У перші два дні нацисти стратили у Бабиному Яру 33 тисячі 771 єврея. Чоловіки вже майже всі були на фронті, і страчені тут — це переважно люди похилого віку, це жінки, діти старше 3 років, дітей молодше 3 років нацисти не жаліли, вони вбивали їх не рахуючи... Два прошарки трупів, прошарок землі, знову два прошарки трупів і прошарок землі... Над яром день і ніч кружляв нацистський літак, шум якого заглушав постріли, але не зміг заглушити страшний стогін, який, за словами очевидців, лунав над Бабиним Яром ще декілька днів”, - наголосив Зеленський.

За наступні два роки гітлерівці стратять майже все єврейське населення Києва, а далі почнуть вбивати ромів, українців, військовополонених, порушників порядку - без роздумів і вагань, без підрахунку.

“Скільки їх залишилось лежати тут назавжди - точно сьогодні не скаже ніхто. На Нюрнберзькому процесі йшлося про близько 100 тисяч людей. Сьогодні нові дослідження кажуть, що, ймовірно, - біля 200 тисяч людей”, - заявив президент.

Він підкреслив, що трагедія Бабиного Яру торкнулась кожного.

“Те, що відбулось тут, є злочином проти виду, проти поняття людина. Як би це жахливо не звучало, Бабин Яр є пам'ятником людині в усіх найгірших і найкращих проявах: людині, яка вбиває, людині, яка помирає від рук іншої людини, людині, яка промовчала і домовилась з совістю, людині, що має недоговороздатну совість, тож кричала про ці злочини на весь голос, людині, яка стріляла і вірить, що чинить правильно, людині, яка рятує, бо знає, що чинить правильно”, - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що нацизм був переможений не лише зброєю, а й гуманізмом.



“Нацизм був переможений не тільки класичною зброєю, але й іншою, більш потужною - це зброя людської душі, гуманізму, зброя милосердя”, - сказав глава держави.



