У Бахмуті прикордонники ліквідували штурмову групу терористів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Учора прикордонники у Бахмуті відбили одну з атак, стрілецьким боєм знищивши ворожу штурмову групу. Ще 2 спроби прориву зупинили на іншому напрямку Донеччини. Раптово окупанти атакували опорний пункт наших бійців і отримали відсіч. Відновивши наступ, успіху досягнути їм не вдалося", - пише ДПСУ.

Загалом, протягом минулої доби, українські прикордонники ліквідували 25 російських загарбників на Донеччині. З них 9 убито й 16 поранено.