У Бахмуті прикордонники ліквідували штурмову групу терористів
У четвер, 20, квітня, українські прикордонники стрілецьким боєм знищили штурмову групу російських терористів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Учора прикордонники у Бахмуті відбили одну з атак, стрілецьким боєм знищивши ворожу штурмову групу. Ще 2 спроби прориву зупинили на іншому напрямку Донеччини. Раптово окупанти атакували опорний пункт наших бійців і отримали відсіч. Відновивши наступ, успіху досягнути їм не вдалося", - пише ДПСУ.
Загалом, протягом минулої доби, українські прикордонники ліквідували 25 російських загарбників на Донеччині. З них 9 убито й 16 поранено.
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