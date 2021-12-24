У Бангладеші загорівся пором: понад 30 людей загинули
Унаслідок пожежі на поромі в Бангладеші загинули щонайменше 38 людей, понад 50 пасажирів отримали травми
Про це пише Reuters.
Загоряння сталося 24 грудня, близько 3:00 за місцевим часом, на річці Суганда.
Пожежа спалахнула в машинному відділенні судна, яке йшло до Баргуни зі столиці Бангладешу Дакки через Джалакаті.
Адміністратор району Джалакаті Зохор Алі наголосив, що число загиблих може збільшитися, тому що було ушпиталено понад 50 постраждалих, стан деяких із них - критичний. Також низку пасажирів оголосили зниклими безвісти.
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