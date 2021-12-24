У Бангладеші загорівся пором: понад 30 людей загинули

Про це пише Reuters.



Загоряння сталося 24 грудня, близько 3:00 за місцевим часом, на річці Суганда.



Пожежа спалахнула в машинному відділенні судна, яке йшло до Баргуни зі столиці Бангладешу Дакки через Джалакаті.



Адміністратор району Джалакаті Зохор Алі наголосив, що число загиблих може збільшитися, тому що було ушпиталено понад 50 постраждалих, стан деяких із них - критичний. Також низку пасажирів оголосили зниклими безвісти.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb