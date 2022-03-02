У Баришівці українські війська підірвали міст після проходу окупантів. Загарбники готові здатися в полон, – Геращенко
Українські захисники підірвали міст у населеному пункті Баришівка Київської області.
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
Зазначають, що міст підірвали після того, як через нього пройшла колона окупантів. Після цього почалася авіаційна атака противника.
"Ворожу колону помітили в Катюжанці Київської області. У російських солдатів закінчилося паливо і боєприпаси.Окупанти готові здатися в полон", – додають у повідомленні.
- Нагадаємо, на Запоріжжі жителі Енергодара стали стіною на захист міста і заблокували вхід окупантам.
- Додамо, Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про "спеціальну воєнну операцію" в Україні, висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, а також про жертви серед цивільного населення.
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