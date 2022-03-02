У Баришівці українські війська підірвали міст після проходу окупантів. Загарбники готові здатися в полон, – Геращенко

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.



Зазначають, що міст підірвали після того, як через нього пройшла колона окупантів. Після цього почалася авіаційна атака противника.

"Ворожу колону помітили в Катюжанці Київської області. У російських солдатів закінчилося паливо і боєприпаси.Окупанти готові здатися в полон", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі жителі Енергодара стали стіною на захист міста і заблокували вхід окупантам.

Додамо, Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про "спеціальну воєнну операцію" в Україні, висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, а також про жертви серед цивільного населення.