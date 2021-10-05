У Байдена прокоментували згадку про Зеленського у Pandora Papers щодо відмивання $40 млн для Коломойського
Згадка про президента України Володимира Зеленського у розслідуванні офшорів не змінять діалогу між США та України
Про це Голосу Америки під час брифінгу у Білому домі сказала речниця адмініcтрації президента США Джен Псакі.
"Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській, так і в міжнародній фінансових системах. На міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію та переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство. Я б не сказала, що ці звинувачення міняють діалог між Вашингтоном та Києвом. Скоріш, вони роблять це питання більш важливим на міжнародному порядку денному", - сказала Псакі.
- Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував "Архів Пандори" із 12 млн документів про офшори світових лідерів та чиновників, серед яких опинився президент України Володимир Зеленський.
- 3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Офшор 95" журналістів "Слідство.Інфо", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
- Згодом, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала розслідування щодо можливих офшорів президента України Володимира Зеленського.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у фільмі-розслідуванні "Слідство.інфо" про президента Володимира Зеленського та пов'язані з ним офшорні компанії "немає нічого компрометуючого".
- НАЗК перевіряє декларації президента України Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова, враховуючи інформацію, яка з'явилась після розслідування Pandora Papers,
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