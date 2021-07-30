У Берліні сталася стрілянина: постраждало четверо людей
У Берліні четверо людей постраждали внаслідок стрілянини
Про це повідомляє Berliner Zeitung, передає "РБК-Україна".
Четверо осіб, серед яких троє чоловіків та одна жінка - були поранені внаслідок стрілянини. Усім постраждалим була надана медична допомога й пізніше вони були госпіталізовані до лікарні.
Наразі продовжується масштабна операція поліції та пожежної частини по пошуку злочинця.
Правоохоронці надалі встановлюють подробиці інциденту.
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