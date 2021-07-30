У Берліні сталася стрілянина: постраждало четверо людей

Про це повідомляє Berliner Zeitung, передає "РБК-Україна".



Четверо осіб, серед яких троє чоловіків та одна жінка - були поранені внаслідок стрілянини. Усім постраждалим була надана медична допомога й пізніше вони були госпіталізовані до лікарні.

Наразі продовжується масштабна операція поліції та пожежної частини по пошуку злочинця.

Правоохоронці надалі встановлюють подробиці інциденту.