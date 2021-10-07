У Берліні судять охоронця нацистського концтабору за причетність до 3,5 тис. вбивств, йому 100 років

Про це повідомляє НВ з посиланням на The Independent.

Підсудного звуть Йозеф. Йому був 21 рік, коли він став охоронцем.

Його визнали придатним, щоб постати перед судом, незважаючи на вік, хоча засідання обмежені двома з половиною годинами щодня.



Чоловікові оголосили звинувачення по 3 518 епізодами. Його звинувачують у сприянні вбивствам, а також у сприянні "створенню небезпечних для життя умов в таборі".

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Серед злочинів, які йому інкримінують - розстріл радянських військовополонених і вбивство інших людей за допомогою газу.