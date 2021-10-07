У Берліні судять охоронця нацистського концтабору за причетність до 3,5 тис. вбивств, йому 100 років
У Берліні судять 100-річний колишній охоронець концтабору Заксенхаузен за участь у вбивстві ув’язнених під час Другої світової війни
Про це повідомляє НВ з посиланням на The Independent.
Підсудного звуть Йозеф. Йому був 21 рік, коли він став охоронцем.
Його визнали придатним, щоб постати перед судом, незважаючи на вік, хоча засідання обмежені двома з половиною годинами щодня.
Чоловікові оголосили звинувачення по 3 518 епізодами. Його звинувачують у сприянні вбивствам, а також у сприянні "створенню небезпечних для життя умов в таборі".
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