У битву за сам Миколаїв ворог піде в останній момент, бо для нього привабливіше взяти повністю регіон, - полковник СБУ Костенко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Звісно, у противника є бажання захопити Миколаїв та Кривий Ріг, і не просто Миколаїв, а місто в адміністративних його кордонах. Ми бачимо, що ворог завжди прив'язується не до конкретно якихось міст, а саме до регіонів, щоб потім на цих територіях робити свої квазіутворення", - зазначив полковник СБУ.



Роман Костенко пояснив, що таким чином, окуповуючи цілий регіон, потім росіяни там вирішують зробити референдум і приєднати території до РФ, тому для них і важливо захоплювати регіони.



"Противнику йти прямо на Миколаїв є сенс тільки тоді, коли будуть захоплені території повністю з північними частинами області, з Южноукраїнськом, де є АЕС, і з іншими містами до Одеси. Відповідно, якщо вони підуть, то будуть намагатися взяти регіон повністю, а заходити у Миколаїв та битва за нього буде в останній момент. Їм привабливіше було б обійти та заблокувати обласний центр", - зауважив Костенко.



Полковник СБУ підкреслив, що на Миколаївщині достатньо наших сил та засобів, а у противника ситуація не дуже хороша, у зв'язку з тим, що ЗСУ тримають під вогневим контролем і Новокаховську дамбу, і Антонівський міст.



"10 серпня почала вражатися Новокаховська дамба, де тепер трохи зменшена прохідна можливість, щодо Антонівського мосту, то взагалі він обмежений в експлуатації. Росіяни залишаються на правому березі з перспективою втратити шляхи підвозу боєприпасів. І для того, щоб вони не пішли далі, нам потрібно знищити їх логістику, а потім розбиратися з цим плацдармом на правому березі. Саме це угрупування на Херсонщині – єдине місце, де на правому березі є вороги, але у них ситуація не найкраща. І цим необхідно скористатися, якщо неоперативне оточення, то мінімум відрізати противнику шляхи постачання, щоб йому потрібно було звідси виходити", - прокоментував Костенко.

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