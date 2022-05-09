У бою з окупантами загинув один із найкращих офіцерів ВМС України Ігор Бедзай

Про це написав на своїй facebook-сторінці голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Свідомо не пишу про наші втрати в цей час, але інформація пішла в ЗМІ тому приховувати її безглуздо.В українському небі загинув один з найкращих офіцерів Військово-морських сил – полковник Ігор Бедзай, заступник Командуючого ВМС з авіації. Більш відомий як колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки, поблизу Сак, Криму", – написав Тарас Чмут.

Як стало відомо, уродженець Миколаєва Ігор Бедзай загинув у бою 7 травня під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача.

Про полковника Ігора Бедзая ще за життя ходили легенди як про військового, який подав приклад відданості країні та військовому обов'язку.

2014 року полковник Бездай був чи не єдиним з усього командування флоту, хто проявив лідерство та рішучість і, не чекаючи на наказ із Києва, організував особовий склад, підготував техніку й на очах окупантів перегнав усю справну авіацію з Криму на континентальну частину України. Наступного дня повторив це з тією технікою, що не змогла злетіти першого дня.

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