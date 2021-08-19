У Бразилії футболіст забив фантастичний гол бісіклетою. Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У Кубку Лібертадорес бразильський "Атлетіко Мінейру" розгромив аргентинський "Рівер Плейт" з рахунком 3:0. Гра вразила вболівальників красивими голами.



Фанати особливо виділяють перший забитий м'яч у матчі. На 22-й хвилині Матіас Сарачо відзначився феноменальним голом бісіклетою.



Відео голу:

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