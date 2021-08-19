У Бразилії футболіст забив фантастичний гол бісіклетою. Відео
Півзахисник бразильського "Атлетіко Мінейру" Матіас Сарачо відзначився феноменальним голом у матчі Кубка Лібертадорес
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Кубку Лібертадорес бразильський "Атлетіко Мінейру" розгромив аргентинський "Рівер Плейт" з рахунком 3:0. Гра вразила вболівальників красивими голами.
Фанати особливо виділяють перший забитий м'яч у матчі. На 22-й хвилині Матіас Сарачо відзначився феноменальним голом бісіклетою.
Відео голу:
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 30.99Продаж 31.36
- Актуальне
- Важливе