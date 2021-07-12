У Британії заборонили неонацистське угруповання: його лідер перебував в Росії

Про це повідомляє ВВС.



Керівник угрупування переїхав в Росію і звідти керує діями своїх підлеглих.



Міністр затаврувала членів цієї організації, назвавши їх злісними прихильниками білої раси, які обирають собі слабких жертв по всьому світу. Це угрупування буде вже п'ятим за рахунком, на яке пошириться британське антитерористичне законодавство.



У минулому році програма Бі-бі-сі "Панорама" розповіла про спроби цього угруповання організувати в Британії набір нових членів до своїх лав. Проведене Бі-бі-сі розслідування розкрило, як засновник угруповання, Ріналдо Наззаро, одружений на громадянці Росії і переїхав з нею з Америки в Санкт-Петербург, керував звідти своїми прихильниками.



The Base, створена в 2018 році, оголосила своєю метою створення терористичних осередків у США та інших країнах, щоб розв'язати війну на расовому ґрунті і заснувати фашистські моноетнічні держави. Члени угруповання вчилися поводженню зі зброєю та вибуховими речовинами, зараз кілька неонацистів знаходяться в США під слідством за звинуваченням у змові з метою вбивства.



Хоча структура угруповання була сильно зруйнована правоохоронцями, кілька її лідерів, включаючи Наззаро, залишаються на свободі і продовжують свою діяльність. Офіційна заборона на це угруповання, якщо вона буде схвалена законодавцями, вступить в силу вже на цьому тижні. Згідно із законом членство в цьому угрупованні або його підтримка будуть прирівнюватися до участі в теракті, що може спричинити тюремне ув'язнення терміном до 14 років.



У програмі Бі-бі-сі "Панорама" було детально розказано, як Наззаро і інші керівники угруповання проводили співбесіди і обробляли молодих новобранців з Великої Британії та інших країн. Журналісти Бі-бі-сі, що проводили розслідування, розповіли також і про іншого керівника угруповання, Метью Баккара, який вів в мережі скандальний неонацистський форум, пов'язаний з численними розглядами по справах про тероризм. Наззаро, який колись працював на ФБР і Пентагон, перебрався в Росію приблизно в той же час, коли була створена "Основа". У листопаді минулого року російське державне телебачення показало сюжет з інтерв'ю Наззаро.

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