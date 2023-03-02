У Брянській області РФ на міні підірвались четверо росгвардійців, які шукали "диверсантів", - депутат держдуми
Четверо росгвардійців в автомобілі прибули на зачистку території від "диверсантів", проте підірвались на російській міні
Про це у телеграм повідомив депутат держдуми Олександр Хінштейн.
"У ході зачистки території біля с. Сушани на міні підірвалася машина Росгвардії. Четверо росгвардійців: троє співробітників Брянського СОБр (командир бойового відділення, двоє бійців) та вибухотехнік ОМОН – отримали легкі осколкові поранення, їх життю та здоров'ю ніщо не загрожує", - йдеться у дописі.
Депутат пише, що сили Росгвардії були залучені від початку операції з пошуку "диверсантів", які сьогодні, 2 березня, орудували на Брянщині.
- Нагадаємо, вдень 2 березня Оперативне командування "Північ" попередило про можливі провокації РФ, які націлені на дискредитацію ЗСУ.
- Тоді ж в соціальних мережах та російських медіа почали з'являтися повідомлення про "проникнення українських диверсантів у два села Брянської області РФ", що межує з Чернігівщиною. Пропагандисти поширювали тези про "перестрілки та взяття заручників", але їхні заяви суперечать один одним і твердженням самої місцевої влади РФ. На інцидент синхронно відреагували ФСБ РФ та Путін.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про непричетність України до подій у Росії та порадив російському керівництву боятись своїх партизанів.
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