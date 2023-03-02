Про це у телеграм повідомив депутат держдуми Олександр Хінштейн.

"У ході зачистки території біля с. Сушани на міні підірвалася машина Росгвардії. Четверо росгвардійців: троє співробітників Брянського СОБр (командир бойового відділення, двоє бійців) та вибухотехнік ОМОН – отримали легкі осколкові поранення, їх життю та здоров'ю ніщо не загрожує", - йдеться у дописі.

Депутат пише, що сили Росгвардії були залучені від початку операції з пошуку "диверсантів", які сьогодні, 2 березня, орудували на Брянщині.