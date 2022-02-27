У Бучі розбили російські танки з літерою V



"Українська артилерія вщент розгромила так звану групу "V" російських військових. На підходах до Києва, в місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим", – йдеться на сторінці Держспецзв'язку в телеграмі.

Техніка окупанта була позначена літерою V. Про її знищення також повідомила у Facebook користувачка Аліна Коломійченко, але згодом відео зникло з її сторінки.



Утім таке саме відео опубліковано на youtub-каналі телеканалу АТР.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов попросив усіх, хто помітить ворожі танки з літерою V, негайно повідомити про це ЗСУ.

Уже за кілька годин після звернення Данілова танки окупанта й було знищено.

Нагадаємо, секретар міськради Чернігова Олександр Ломако заявив, що 27 лютого російські окупанти намагалися вдарити по міській раді.

У Харків прорвалася ворожа техніка, у низці місцевостей точаться бої.

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