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У Бучі розбили російські танки з літерою V
Колона з особливо небезпечною російською технікою Києва рухалася в напрямку Києва.
"Українська артилерія вщент розгромила так звану групу "V" російських військових. На підходах до Києва, в місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим", – йдеться на сторінці Держспецзв'язку в телеграмі.
Техніка окупанта була позначена літерою V. Про її знищення також повідомила у Facebook користувачка Аліна Коломійченко, але згодом відео зникло з її сторінки.
Утім таке саме відео опубліковано на youtub-каналі телеканалу АТР.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов попросив усіх, хто помітить ворожі танки з літерою V, негайно повідомити про це ЗСУ.
Уже за кілька годин після звернення Данілова танки окупанта й було знищено.
- Нагадаємо, секретар міськради Чернігова Олександр Ломако заявив, що 27 лютого російські окупанти намагалися вдарити по міській раді.
- У Харків прорвалася ворожа техніка, у низці місцевостей точаться бої.
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