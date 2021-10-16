У Чернігові знову щеплять "м'якою" вакциною CoronaVac

Вакцинуватися нею сьогодні, 16 жовтня 2021 року, та завтра, 17 жовтня, можна в ТЦ "Голлівуд", приміщенні колишньої Деснянської районної ради, а також у пунктах щеплень міських поліклінік, інформує Еспресо.TV.



У приміщеннях обласної ради і ТЦ ЦУМ поки що продовжать працювати тільки з вакциною Pfizer.

У пунктах щеплень поліклінічних відділень міських лікарень тепер проводитиметься щеплення вакцинами Pfizer (1,2 дози), AstraZeneca (1,2 дози) і CoronaVac (1,2 дози), розповіли у Чернігівській міській раді.



Вакциною CoronaVac китайської компанії SinoVac зазвичай щепляться особи старшого віку та ті, хто за станом здоров'я має суттєві застереження щодо вакцуинації. Вона вважається порівняно "м'якшою".





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