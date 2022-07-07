У червні пасажиропотік російських авіакомпаній впав на 16%

Про це повідомляє телеграм-канал aviatorshina.

Видання зазначає, що в червні шість найбільших російських авіакомпаній перевезли майже 6,7 млн пасажирів. Це на 16% менше червня 2021 року, коли їх сумарний пасажиропотік становив 7,99 млн.

1. Аерофлот - 2 млн (-5,3% до червня 2021 року);

2. S7 Airlines - 1,5 млн (-10%);

3. Победа - 920 тис. (-34%);

4. Уральские авиалинии - 914 тис. (-6,2%);

5. Россия - 840 тис. (-21,6%);

6. Utair - 500 тыс. (-35%).

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Як розповів співвласник аеропорту "Внуково" та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев, широкомасштабна агресія Росії та санкції призвели до закриття курортних напрямків до Чорного та Азовського морів, а також у Крим, що зменшило пасажиропотік ще на 40%, призвели до банкрутств авіакомпаній та ізоляції, яка може тривати 5-6 років.

У травні Росавіація припинила публікацію статистики авіаперевезень. На початку червня Мінтранс РФ повідомив, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння ще на 20% від рівня кризового 2021 року. А "Аерофлот" прозвітував, що перевіз у травні на 20% менше пасажирів, аніж торік за аналогічний період

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