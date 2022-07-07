У червні пасажиропотік російських авіакомпаній впав на 16%
У червні шість найбільших російських авіакомпаній перевезли на 16% менше пасажирів, аніж у аналогічний період минулого року
Про це повідомляє телеграм-канал aviatorshina.
Видання зазначає, що в червні шість найбільших російських авіакомпаній перевезли майже 6,7 млн пасажирів. Це на 16% менше червня 2021 року, коли їх сумарний пасажиропотік становив 7,99 млн.
1. Аерофлот - 2 млн (-5,3% до червня 2021 року);
2. S7 Airlines - 1,5 млн (-10%);
3. Победа - 920 тис. (-34%);
4. Уральские авиалинии - 914 тис. (-6,2%);
5. Россия - 840 тис. (-21,6%);
6. Utair - 500 тыс. (-35%).
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Як розповів співвласник аеропорту "Внуково" та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев, широкомасштабна агресія Росії та санкції призвели до закриття курортних напрямків до Чорного та Азовського морів, а також у Крим, що зменшило пасажиропотік ще на 40%, призвели до банкрутств авіакомпаній та ізоляції, яка може тривати 5-6 років.
- У травні Росавіація припинила публікацію статистики авіаперевезень. На початку червня Мінтранс РФ повідомив, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння ще на 20% від рівня кризового 2021 року. А "Аерофлот" прозвітував, що перевіз у травні на 20% менше пасажирів, аніж торік за аналогічний період
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