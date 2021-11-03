У четвер Рада голосуватиме щодо чотирьох кандидатів у міністри, - Арахамія

Про це на брифінгу у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Еспресо.TV.



"Завтра буде чотири (міністри - ред.) і пан Штучний (кандидат на посаду керівника Апарату ВР Вячеслав Штучний - ред.)", - сказав він.



Голова фракції "Слуга Народу" уточнив, що нового міністра екології Рада поки не призначатиме. За словами Арахамії, на засіданні уряду тимчасово виконуючим обов'язки міністра оберуть чинного заступника міністра Руслана Стрільця, а основну кандидатуру на посаду міністра визначать через 1-2 тижні.



Фракція «Слуга Народу» направила Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення на вакантні посади в уряді наступних кандидатів:

Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки;

Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, у середу, 3 листопада, депутати звільнили Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Олексія Любченка - з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, Олексія Резнікова - з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Олега Уруського - з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Андрія Тарана - з посади міністра оборони.