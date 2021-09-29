У чому популярність Чорної п'ятниці?

Але яка історія цього дня, чому Чорна п'ятниця в Києві так популярна і чому не можна робити знижки в будь-якій іншій день — спробуємо розібратися.



Історія Чорної п'ятниці

Починаючи з кінця XIX століття в США традиційні різдвяні ярмарки стали відкриватися на наступний день після Дня подяки і тривати аж до Нового року. Але робити в перший день особливі знижки і називати цей день спеціальним терміном стали з 80-х років минулого століття. Спочатку цією фразою називали збільшені пробки і людський трафік, який з'являвся в перший день розпродажів. Пізніше підприємці помітили, що в цей день і продажі збільшуються в кілька разів. І для того, щоб залучити клієнтів, рітейлери і стали робити знижки.

У звичайні дні продавці непродуктової групи товарів змушені продавати продукцію за дуже завищеними цінами, тоді як у сезон активних покупок навіть маленькою націнкою можна отримати надприбуток.

Поступово, в тому числі завдяки старанням маркетологів, Чорна п'ятниця стала загальним і відомим у всьому світі терміном.



У чому секрет популярності Чорної п'ятниці?

Але все ж — чому саме цей день? Адже у нас не святкуються ні День подяки, ні католицьке Різдво. По-перше, це бажання спільності зі світом. У ці дні можна купити товари зі знижками не тільки у нас, але і на Амазон або АліЕкспресс. По-друге, це вигідно з маркетингової точки зору: створюється ажіотаж і кількість передноворічних покупок збільшується в рази. Третє — це те, що в цей день реально найбільші знижки.

За останні п'ять років українці стали гуглити словосполучення «чорна п'ятниця» у два рази більше. Це свідчить про зростання популярності цього явища. За статистикою, найчастіше українці купують одяг та гаджети, далі в рейтингу йдуть косметика і подарунки, а кількість продажів виростає у 2-3 рази. Втім, під час локдауна кількість покупок впала. Мабуть, це пов'язано з тим, що для багатьох можливість приміряти, подивитися вподобані речі і походити по магазинах важлива сама по собі.

Ви як клієнт і покупець можете знайти гаджети, техніку та інші товари зі знижками до 50%. До того ж зручно не шукати знижки по всіх магазинах, очікуючи, коли ж вони з'являться, а знати, що вони будуть в один день, і одразу купити те, що потрібно за списком, і добре заощадити.