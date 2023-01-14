У Чорне море вийшли п'ять ракетних носіїв. Загальний залп ракет - 36 "Калібрів"

Про це пресслужба ОК "Південь" повідомила у фейсбуці.

Зазначається, що станом на 14:50 в Чорному морі знаходиться п'ять російських ракетоносіїв. Загальний залп становить 36 "Калібрів"

23 грудня у ВМС ЗСУ повідомили, що в Чорному морі з'явився один ворожий корабель-носій крилатих ракет "Калібр". Водночас в Азовському морі перебували два ворожі кораблі, а в Середземному морі – 9, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 72 ракети.

24 грудня речник начальника Одеської обласної ВА Сергій Братчук розповів, що Росія вивела в Чорне море 11 кораблів. "Росіяни вивели в Чорне море 3 ракетоносії. Зокрема, два надводні кораблі та один підводний. Ворог має 20 ракет "Калібр" на готовності для пуску по території України. Ракетоносії росіян не були присутні в Чорному морі кілька днів. Проте це ніколи не означає, що ворог не загрожує нам ракетними обстрілами", - наголосив він.