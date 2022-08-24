Про це розповів спікер ОК "Південь" в офіційному звіті.

Зазначається, що росіяни продовжують ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. При цьому ворог переважно застосовує тактику дистанційної дії.

Зокрема протягом ночі гелікоптерними парами були тричі атаковані українські позиції вздовж лінії зіткнення. Крім того, війська РФ завдали ракетних ударів по населених пунктах.

Реактивні снаряди "смерчів" ворог застосував у напрямку Олександрівки та Кривого Рогу. Було зафіксовано влучання по відкритих поверхнях, без людських втрат.

Також унаслідок влучання ракети по Новому Бугу на Миколаївщині було пошкоджено 25 будинків. У результаті обстрілу поранено 7 мирних жителів, серед яких двоє - діти. Інформація уточнюється.

Крім того, росіяни обстріляли важкою ствольною артилерією та РСЗВ "Град" Нікопольський район. Зокрема у Марганці пошкоджено 4 приватні будинки. Двом постраждалим на місці надали медичну допомогу.

ОК "Південь" також інформує, що за результатами виконання вогневих завдань українськими ракетно-артилерійськими підрозділами було знищено 10 одиниць особового складу ЗС РФ та ворожий 120-мм міномет. Інші втрати уточнюються.

У Чорному морі за мисом Тарханкут вздовж Кримського узбережжя маневрує загальне угруповання у 10 ворожих кораблів та катерів, з них чотири - носії ракет типу "Калібр". У тому числі 1 підводний корабель з майже 30 ракетами напоготові.

ОК "Південь" закликає українців бути пильними й зібраними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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