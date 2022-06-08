У Чорному морі розташовані 4 кораблі та підводний човен РФ з 36 крилатими ракетами

Про це повідомляється у звіті ОК "Південь".

Окупанти готові випустити по Україні 36 крилатих ракет.

"Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до атак – 4 ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 36 крилатими ракетами "Калібр", - йдеться у звіті.

Українців закликають не нехтувати повітряними тривогами.

"Загроза ракетних ударів, диверсій та висадки десанту не втрачає актуальності, не нехтуйте сигналами тривог. Зважайте на те, що пляжний відпочинок і купання в замінованому морі – подвійна небезпека в сучасних умовах. Будьте свідомими і уважними, не полишайте без повідомлення компетентних органів підозрілу діяльність, предмети чи осіб", - наголошують в ОК "Південь".

8 червня Росія знайшла варіант компенсувати численні втрати у війні з Україною, тому фальсифікує результати медоглядів призовників в окупованому Криму.

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