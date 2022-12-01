Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Вона наголосила, ризик ракетних ударів в Україні зберігається. Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні дев'ять військових кораблів зокрема носії крилатих ракет "Калібр".

"Оперативна ситуація станом на зараз є стабільна, але це не повинно заспокоювати, адже треба пам'ятати – гібридна війна триває. Це і розгойдування інформаційного простору і бойові дії на лінії фронту і знову ж таки розташування в Чорному морі корабельного угруповання. Це означає, що продовжується повітряна розвідка і підготовка до можливих ракетних ударів. Ракетоносії споряджені і підготовлені", – сказала Гуменюк.

Гуменюк зокрема наголосила, що час від часу кораблі заходять у пункт базування, що може вказувати на реагування на погодні умови. А на бойовий курс вони можуть виходити за 2 години.

"Разом з спостереженнями за активністю ворожої авіації, цілком імовірно, що це нагнітання психологічної обстановки і тиску на населення. Але йде ймовірна підготовка", – додала речниця ОК "Південь".

Вона закликала мати альтернативні джерела сповіщення про повітряну тривогу, аби вчасно бути поінформованим.

Нагадаємо, Данілов закликав українців не жити в очікуванні ворожого ракетного обстрілу

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