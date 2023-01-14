У Чорному морі зафіксували корабель, що є носієм ракет "калібр", - ВМС
Українські захисники зафіксували 7 ворожих кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі, серед них є 1 носій крилатих ракет "калібр" із загальним залпом у 8 ракет
Про це повідомили Військово-Морські сили в телеграмі.
Зазначається, що станом на 14 січня на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться 7 російських кораблів. Серед них є один носій крилатих ракет "калібр", загальний залп якого складає 8 ракет.
"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети", - додали у ВМС.
- Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 11 січня розповіла, що ЗСУ фіксують підготовку РФ до нової атаки, росіяни можуть використати змішану тактику під час наступного обстрілу.
- 12 січня повідомлялося, що оперативне командування "Південь" зафіксувало російський підводний човен, споряджений чотирма "Калібрами" в Чорному морі.
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