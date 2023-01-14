У Чорному морі зафіксували корабель, що є носієм ракет "калібр", - ВМС

Про це повідомили Військово-Морські сили в телеграмі.

Зазначається, що станом на 14 січня на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться 7 російських кораблів. Серед них є один носій крилатих ракет "калібр", загальний залп якого складає 8 ракет.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети", - додали у ВМС.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 11 січня розповіла, що ЗСУ фіксують підготовку РФ до нової атаки, росіяни можуть використати змішану тактику під час наступного обстрілу.

12 січня повідомлялося, що оперативне командування "Південь" зафіксувало російський підводний човен, споряджений чотирма "Калібрами" в Чорному морі.

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