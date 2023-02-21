Про це пише російський Інтерфакс.

Суховантажне судно Seamark прямувало під прапором Коморських островів і перевозило 3,5 тисячі тонн мармурової крихти. Екіпаж складався з 11 росіян.

Через шторм, сильний вітер і триметрові хвилі судно розламалося навпіл і затонуло.

З води вдалося витягти всіх членів екіпажу, але один із них помер уже на борту рятувального судна. Ще одна людина перебуває у важкому стані.