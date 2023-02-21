У Чорному морі затонув суховантаж із російським екіпажем: одна людина загинула
В акваторії Чорного моря біля берегів Краснодарського краю РФ розламався навпіл і затонув суховантаж Seamark, один член екіпажу загинув
Про це пише російський Інтерфакс.
Суховантажне судно Seamark прямувало під прапором Коморських островів і перевозило 3,5 тисячі тонн мармурової крихти. Екіпаж складався з 11 росіян.
Через шторм, сильний вітер і триметрові хвилі судно розламалося навпіл і затонуло.
З води вдалося витягти всіх членів екіпажу, але один із них помер уже на борту рятувального судна. Ще одна людина перебуває у важкому стані.
- У квітні 2022 року українці потопили російський крейсер "Москва". Його екіпаж складав понад 500 осіб.
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