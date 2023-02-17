Про це інформує Міністерство фінансів України.

"Сьогодні до Державного бюджету України від Світового банку надійшла друга частина додаткового фінансування на 203 млн дол. США", - ідеться в повідомленні.

Отримані кошти спрямують на виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми, а також на зарплати працівникам закладів вищої освіти.

Зазначають, що загальний обсяг позики від Великої Британії становить 500 млн доларів.

Ці кошти надійшли на пільгових умовах через Світовий банк. Їх надали як гарантію від Великої Британії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування ув межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Гроші надали з процентною ставкою 0,25% відсотків річних. Погасити кредит треба протягом 18,5 років, з пільговим періодом п'ять років.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Велика Британія з перших днів повномасштабної війни РФ проти України надає допомогу на всіх можливих напрямках, зокрема на фінансовому. Він наголосив, що ця допомога дає можливість безперебійно забезпечувати належне фінансування потрібних видатків.

"Вдячний Уряду Великобританії, а також команді Світового банку за непохитну позицію у підтримці України, яка допоможе нам досягти найскорішої перемоги", - сказав Марченко.