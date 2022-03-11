У Держспецв'язку дали 5 порад, як користуватись інтернетом під час війни

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Держспецзв'язку.



Радиться вимкнути автозавантаження файлів та медіа у месенджерах. Зробити це можна у налаштуваннях телефону та месенджеру. Також просять не ставити на завантаження великі файли: фільми, ігри тощо.



У Держспецзв'язку порадили дивитись відео у зниженій якості. За можливості користуйтеся фіксованим інтернетом або Wi-Fi.



"Онлайн ігри у війну можна обмежити дітям та запропонувати пограти у встановлені на вашому девайсі ігри. Якщо ви дорослі і маєте бажання повоювати – ставайте до лав тероборони. Так само зменште час відеоконференцій до мінімуму", - такою є п'ята порада Держспецзв'язку.



У структурі зазначили, що ці поради зменшують навантаження на мережі мобільних операторів



"Ці всі поради зменшують навантаження на мережі мобільних операторів і дозволяють тримати зв’язок. Чим краще в нас працюватиме інтернет, тим більше росіян дізнаються дорогу, якою пішов російський корабель. Слава Україні", - завершили повідомлення.

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