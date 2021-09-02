У Дніпрі в автомобілі стався вибух: постраждав 36-річний водій
Сьогодні, 2 вересня, у Дніпрі, на вул. Ливарній у Соборному районі, внаслідок вибуху в автомобілі 36-річний водій дістав тілесні ушкодження
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 2 вересня, приблизно о 12-й. За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння", - зазначають у поліції.
За даними правоохоронців, водій доставлений до лікарні, його життю нічого не загрожує. На місці події на вул. Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.
Вирішується питання про надання правової кваліфікації зазначеній події.
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