У Дніпрі в автомобілі стався вибух: постраждав 36-річний водій

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 2 вересня, приблизно о 12-й. За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння", - зазначають у поліції.

За даними правоохоронців, водій доставлений до лікарні, його життю нічого не загрожує. На місці події на вул. Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.

Вирішується питання про надання правової кваліфікації зазначеній події.