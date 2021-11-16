У Дніпрі в будинку для літніх людей п'ять мешканок загинули від отруєння чадним газом
У вівторок, 16 листопада, у Дніпрі в приватному будинку для людей похилого віку виявили тіла п'ятьох жінок віком від 75 до 89 років
Про це повідомили в Національній поліції.
За попередньою інформацією слідства, в одній із кімнат будинку для літніх людей сталося коротке замикання та займання електричних дротів.
У поліції припускають, що жінки могли отруїтися чадним газом. Точну причину смерті встановить судмедекспертиза.
Правоохоронці затримали адміністратора закладу. Розслідування триває за ст. 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.
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