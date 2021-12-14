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У Дніпропетровській області знайшли тіло військового з ознаками насильницької смерті

14 грудня, 2021 вiвторок
16:47
Суспільство ЗСУ

У вівторок, 14 грудня, у районі села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області в лісосмузі співробітники Національної поліції виявили тіло військового з ознаками насильницької смерті

Про це у Facebook повідомляє 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".

"Військовослужбовець проходив службу у військовій частині А1302. У результаті огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала внаслідок спричинення йому тяжкого тілесного ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала підозрваних у скоєнні злочину. За попередньою інформацією, ці особи - солдати з цієї ж військової частини А1302.

За наказом командира частини розпочато службове розслідування, обставини інциденту з'ясовуються.
 


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смерть військового
93-я ОМБр
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