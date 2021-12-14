У Дніпропетровській області знайшли тіло військового з ознаками насильницької смерті

Про це у Facebook повідомляє 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".



"Військовослужбовець проходив службу у військовій частині А1302. У результаті огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала внаслідок спричинення йому тяжкого тілесного ушкодження", - йдеться у повідомленні.



Поліція затримала підозрваних у скоєнні злочину. За попередньою інформацією, ці особи - солдати з цієї ж військової частини А1302.



За наказом командира частини розпочато службове розслідування, обставини інциденту з'ясовуються.

