У Дніпровському метро з міркувань безпеки влаштували церемонію для випускників шкіл

Про це написав у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.

"За весь час цієї війни я ніколи не дав собі спуску. А сьогодні, схоже, майже розклеївся. Прямо на сцені… Сьогодні ми вшановували наших випускників, медалістів. В метро. На глибині 50 метрів. Я ніколи б не міг собі уявити, що вітатиму дітей під землею. Наші діти. Таких гарних, розумних та гідних. Саме за них ми воюємо. Щоб вони збудували справедливу та щасливу країну", – написав Філатов.

12 серпня жителів Миколаївщини, Херсонщини та півдня Дніпропетровщини попередили про високу загрозу обстрілів.

11 серпня росіяни вгатили по 4 районах Дніпропетровщини: три людини загинули, 9 постраждали, зокрема дитина.

У ніч на 10 серпня на Дніпропетровщині вбили 13 цивільних, поранили 26, обстріляли понад 30 будинків, гуртожиток, електролінії.

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