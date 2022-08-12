У Дніпровському метро з міркувань безпеки влаштували церемонію для випускників шкіл
У Дніпрі 12 серпня відбулося нагородження випускників-медалістів
Про це написав у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.
"За весь час цієї війни я ніколи не дав собі спуску. А сьогодні, схоже, майже розклеївся. Прямо на сцені… Сьогодні ми вшановували наших випускників, медалістів. В метро. На глибині 50 метрів. Я ніколи б не міг собі уявити, що вітатиму дітей під землею. Наші діти. Таких гарних, розумних та гідних. Саме за них ми воюємо. Щоб вони збудували справедливу та щасливу країну", – написав Філатов.
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