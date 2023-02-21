У ДТЕК попередили про можливі аварійні відключення світла на Київщині через негоду
На Київщині 21 лютого застосовують аварійні відключення світла у зв'язку з негодою. Найбільше знеструмлень – в Обухівському та Бучанському районах
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Унаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла. Наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів", - розповіли в компанії.
Там зазначили, що найбільше знеструмлень – в Обухівському та Бучанському районах.
Також у ДТЕК попередили, що через сильні пориви вітру на Київщині можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів.
- Через негоду на Хмельниччині знеструмлено 18 тисяч споживачів.
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