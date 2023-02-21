Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Унаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла. Наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів", - розповіли в компанії.

Там зазначили, що найбільше знеструмлень – в Обухівському та Бучанському районах.

Також у ДТЕК попередили, що через сильні пориви вітру на Київщині можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів.