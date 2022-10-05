У ЄС 60% населення підтримують постачання зброї в Україну, - опитування
Рівень підтримки продовження постачання зброї Україні для опору агресії Росії залишається високим, знизившись впродовж трьох місяців всього на 2%
Про це повідомляє RND.
Фонд проводить опитування мешканців країн Європейського союзу кожні три місяці з початку війни. У березні рівень підтримки постачання озброєння складав 62%. А у червні впав на два пункти.
Найвищий показник серед країн ЄС у Польщі – 84%. Тільки в Італії серед опитаних держав немає більшості для постачання зброї. Там 58% респондентів виступають проти. Рівень схвалення щодо постачання зброї також впав у Франції – на вісім процентних пунктів.
Експерт Фонду Бертельсмана Ізабель Гофман зазначила, що у березні "всі були в шоку, і бажання підтримати Україну було дуже високим". Зараз шок вщух, "але воля підтримувати все ще дуже висока, хоча негативні наслідки більш помітні в повсякденному житті".
Фонд Бертельсмана опитує 12 000 людей в різних країнах ЄС, що вони думають про політику ЄС щодо України.
- Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня посли країн ЄС ухвалили черговий пакет санкцій проти РФ.
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