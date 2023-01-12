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У "Євросолідарності" обурені блокуванням участі Петра Порошенка в делегації ПАРЄ: це руйнує внутрішню єдність і ганьбить Україну

12 січня, 2023 четвер
11:12
Новини

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" обурені рішенням комітету ВР із закордонних справ, який зненацька "переграв" своє попереднє рішення включити Петра Порошенка до складу української делегації в ПАРЄ

У заяві, яку оприлюднила "Європейська Солідарність", зазначається: виключення Петра Порошенка зі складу делегації Верховної Ради до ПАРЄ –  неадекватне рішення влади, яке суперечить принципу політичної єдності і є черговою спробою обмежити дипломатичну діяльність п’ятого Президента, спрямовану на зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України.

У партії наголошують, що спроби перешкоджати міжнародним контактам Порошенка безглузді і марні, тому що його зв’язки тримаються не на формальних посадах, а на авторитеті, який напрацьовувався роками партнерства та довіри.

"Європейська Солідарність" зазначає, що не поведеться на жодні дрібні провокації і продовжуватиме дотримуватися принципу єдності. Натомість вимагає від влади і монобільшості повністю очистити парламент від рештків розпаду ОПЗЖ. А як перший крок – вже цього тижня всіх нардепів від ОПЗЖ звільнити з посад голів, заступників голів і секретарів комітетів та посткомітетів, вивести їз складу усіх парламентських делегацій та груп співпраці із іншими країнами.

"Так само – зректися практики спільних з ними голосувань при ухваленні законів і закрити, нарешті, усі ті кримінальні справи проти Петра Порошенка, які в 2019 році були порушені з подачі Портнова, Деркача, Кузьміна та інших державних зрадників із п’ятої кремлівської колони", – йдеться у заяві.

"Ми, наша політична сила, наполягаємо на тому, що маємо використати всі контакти, всі міжнародні майданчики для посилення України. Саме тому "Європейська Солідарність" делегувала до ПАРЄ найдосвідченішого дипломата Петра Порошенка", – пояснила співголова фракції Ірина Геращенко. 

"Голова ВРУ місяць не підписував рішення комітету про вилучення ОПЗЖистів і направлення туди Петра Порошенка, а сьогодні сам комітет переглянув це рішення, відібравши по суті місце в Петра Порошенка і делегувавши туди більш лояльних до Банкової, більш слухняних представників груп "За майбутнє" і "Довіра", які правильно голосують в парламенті, яким можна включатися в марафон. Це, звичайно, підрив єдності, про яку багато говорить влада, але як бачимо – насправді відбувається інше", – констатує народна депутатка.

"Це не перший подібний сигнал. Згадайте заборони на виїзд Порошенка в ПА НАТО, згадайте інші огидні, ганебні речі. Я вважаю, що зарано забувати про те, що війна не закінчилася на фоні Бахмута і Соледара. Ми будемо робити все для того, щоб захищати принципи демократії, парламентаризму, свободи слова. Подібні  речі не можуть толеруватися ні в парламенті, ні в суспільстві", – переконана Геращенко. 

Голова Комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначає, що влада втягнула в цей скандал європейських партнерів: "за гарними заявами про єдність розгортається дедалі більший фестиваль цинізму і лицемірства, що не йде на користь державі. Цього разу в політичні ігрища влада втягує вже й секретаріат ПАРЄ. Це свідомий удар по єдності. Соромно за політиків, які займаються  такими негідними речами, коли на фронті гинуть такі гідні люди", – пише депутатка.

Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що нинішня влада, яка має зараз історичний шанс, натомість буде згадуватись дріб‘язковістю, як ніяка інша в Україні. 

"Замість того, щоб підтримувати імідж єдності політсил, Банкова руками комітету ВР із закордонних справ вирішила не пустити Порошенка в ПАРЄ. В ПАРЄ це помітять. А оскільки ПАРЄ складається з депутатів національних парламентів європейських країн, помітять і у важливих для України столицях. Так само, як помітили тупе і незаконне рішення влади не пустити Порошенка на сесію Парламентської Асамблеї НАТО", – нагадав Ар’єв.

Народний депутат Олексій Гончаренко наголошує, що ця історія – точно не про внутрішню єдність. "От Зеленський казав про єдність. Прекрасно. Давайте обʼєктивно: ну явно ж минулий Президент України буде більш ефективним в ПАРЄ, ніж потужний дипломат від "За Майбутнє". Ну очевидно ж. І типу зараз немає ніякої політики, ніхто нічого не критикує. Але навіщо робити якісь такі досить мілкі капості? Ну це явно не про єдність, більше про лицемірство", – вважає Гончаренко.

Народна депутатка Вікторія Сюмар пише, що комітет змінив свою думку "не без "волшебного пєндєля" з Банкової". 

"Я не знаю, які дипломатичні контакти або ж перемоги має за собою депутат Бакунець, зате точно знаю, скільки користі там міг би принести Порошенко, зважаючи на його статус, контакти і розуміння реальних потреб країни сьогодні. Він не просто в кожному інтерв’ю іноземному ЗМІ і на кожній міжнародній зустрічі говорить про зброю. Він її сам купує", – зазначає Сюмар. 

"Депутати від партії "Слуга Народу" вирішили, що Порошенко в Раді Європи від України зайвий. Я розумію, що він їм і в Україні заважає, де так хочеться вже тієї монополії як в телевізійному марафоні: коли є влада і її псевдоопозиційні політичні проекти. І все. Але хочеться спитати в колег: а ми вже справді всіх "пабєділі", що знову взялися за дрібні внутрішньополітичні розбірки в час великої війни?", – зауважує народна депутатка. 

"Всі наші зовнішні поразки, включно з втратами державності, відбувалися на тлі нашої внутрішньої ворожнечі і боротьби. Тому поки в нас страшний ворог і допоки кращі з нас гинуть на багатьох фронтах, найгірше, що можуть робити політики – це займатися політиканством, а не підтримкою свого єдиного українського війська, де один за всіх і всі за одного. Скажу більше: це наш єдиний спосіб вижити. Як державі. І це варто було б засвоїти тим, хто не дуже добре вчив історію. І не провокувати внутрішній розбрат. Бо наслідки можуть бути найнепередбачуванішими", – резюмує Сюмар. 

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