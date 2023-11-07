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Головна Світ У Флориді в гелловінському відділі благодійного магазину знайшли людський череп

У Флориді в гелловінському відділі благодійного магазину знайшли людський череп

7 листопада, 2023 вiвторок
14:02
Світ череп

У Флориді у відділі благодійної крамниці, який був присвячений Гелловіну, антрополог знайшов людський череп: поліція проводить розслідування

Про це пише BBC

Вказано, що череп, схожий на людський, у магазині помітив антрополог. Слідчі, які прибули на виклик, підтвердили, що він належав людині. 

За словами власника магазину, він придбав череп кілька років тому, опісля він тривалий час пролежав на складі. Згідно із законодавством Флориди, у штаті заборонені свідомі купівля або продаж "будь-якого людського органу або тканини за цінну винагороду". 

Наразі поліція веде розслідування, а судмедексперти досліджують знахідку. Правоохоронці округу Лі (округ в американському штаті Флорида) описали знахідку у гелловінському відділі "сплетінням не дуже веселих подій". 

  • Раніше у Китаї знайшли стародавній череп. Скам'янілість не схожа ні на неандертальців, ні на денисівців, ні на сучасну людину, що свідчить про те, що наша нинішня версія людського родоводу потребує ще однієї гілки.
Суспільство
США
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