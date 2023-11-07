У Флориді в гелловінському відділі благодійного магазину знайшли людський череп

Про це пише BBC.

Вказано, що череп, схожий на людський, у магазині помітив антрополог. Слідчі, які прибули на виклик, підтвердили, що він належав людині.

За словами власника магазину, він придбав череп кілька років тому, опісля він тривалий час пролежав на складі. Згідно із законодавством Флориди, у штаті заборонені свідомі купівля або продаж "будь-якого людського органу або тканини за цінну винагороду".

Наразі поліція веде розслідування, а судмедексперти досліджують знахідку. Правоохоронці округу Лі (округ в американському штаті Флорида) описали знахідку у гелловінському відділі "сплетінням не дуже веселих подій".