У Галіфаксі учасники безпекової конференції активно цікавилися "вагнергейтом", - дипломат Костянтин Єлісєєв

Про це заявив дипломат, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв, передає

"Прямий".



"Питання ситуації навколо операції опублікованої Bellingcat цікавила наших співрозмовників. Я би сказав, поки що було це на початковому етапі, йшлося про те, що вони знайомилися з текстом цього розслідування. Звичайно усіх це турбувало, тому що все це розглядалося в загальному контексті безпекової ситуації у світі", - сказав дипломат.



"Не секрет, що якраз ПВК "Вагнер" застосовувала своїх найманців не лише на території окупованого Донбасу, а й на території Центральноафриканської республіки, Сирії та інших країн. Це викликало значний інтерес серед міжнародних експертів у безпековій галузі", - додав він.



"Дуже багато цікавилися окремими нюансами пов'язаними із можливістю причетності деяких "вагнерівців" до збиття МН17, особливо це цікавило наших голландських партнерів. Тому я думаю, що міжнародна спільнота зараз уважно знайомиться з усіма аспектами цієї справи", - резюмував Єлісєєв.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".

Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".

Видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома США".

17 листопада 2021 року міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".

18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.

19 листопада пезидента Володимира Зеленського та голову ОПУ Андрія Єрмака запросили на телеефір на тему розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. Представники влади ефір проігнорували.

Під час ефіру було показано виступ ексочільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби, який заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.