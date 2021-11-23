Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини У Галіфаксі учасники безпекової конференції активно цікавилися "вагнергейтом", - дипломат Костянтин Єлісєєв

У Галіфаксі учасники безпекової конференції активно цікавилися "вагнергейтом", - дипломат Костянтин Єлісєєв

23 листопада, 2021 вiвторок
19:32

Міжнародні партнери України активно цікавляться розслідуванням Bellingcat щодо "справи вагнерівців", адже ПВК "Вагнер" причетна до злочинів на території України та інших держав світу

Про це заявив дипломат, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв, передає
"Прямий".

"Питання ситуації навколо операції опублікованої Bellingcat цікавила наших співрозмовників. Я би сказав, поки що було це на початковому етапі, йшлося про те, що вони знайомилися з текстом цього розслідування. Звичайно усіх це турбувало, тому що все це розглядалося в загальному контексті безпекової ситуації у світі", - сказав дипломат.

"Не секрет, що якраз ПВК "Вагнер" застосовувала своїх найманців не лише на території окупованого Донбасу, а й на території Центральноафриканської республіки, Сирії та інших країн. Це викликало значний інтерес серед міжнародних експертів у безпековій галузі", - додав він.

"Дуже багато цікавилися окремими нюансами пов'язаними із можливістю причетності деяких "вагнерівців" до збиття МН17, особливо це цікавило наших голландських партнерів. Тому я думаю, що міжнародна спільнота зараз уважно знайомиться з усіма аспектами цієї справи", - резюмував Єлісєєв.

  • Нагадаємо, 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".
  • Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Однак, Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".
  • Видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома США".
  • 17 листопада 2021 року міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat щодо вагнерівців не робить жодних висновків про те, що інформація про операцію була "злита".
  • 18 листопада шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, видання якого разом із Bellingcat досліджувало зрив спецоперації, сказав, що представники української влади намагалися вплинути на журналістів, які розслідували зрив затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
  • Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав приховування українською владою інформації про "вагнергейт" політичним злочином, який не має виправдання.
  • 19 листопада пезидента Володимира Зеленського та голову ОПУ Андрія Єрмака запросили на телеефір на тему розслідування Bellingcat щодо вагнерівців. Представники влади ефір проігнорували.
  • Під час ефіру було показано виступ ексочільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурби, який заявив, що президент Володимир Зеленський через голову ОПУ Андрія Єрмака наказав перенести активну фазу операції щодо вагнерівців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте також:
Аваков
22 листопада, 2021 понедiлок
"Саме те, про що ви подумали”: Аваков оприлюднив фото з Гройсманом, Гордоном, Шустером і Комаровським
Лукашенко та Путін
22 листопада, 2021 понедiлок
І Путін, і тим більше Лукашенко, вмирати не хочуть, а тому 15 разів порахують, перш ніж бити по Україні на нових напрямках, - Володимир Огризко
Сергій Шахов
22 листопада, 2021 понедiлок
13 квартир у Києві, два будинки, 27 земельних ділянок: НАБУ оголосило нардепу підозру в приховуванні майна на майже 60 млн грн
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.73
    Купівля 26.73
    Продаж 27.05
  • EUR
    Купівля 30.02
    Продаж 30.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
23 листопада
21:31
"Динамо" - "Баварія"
"Динамо" - "Баварія" 1:2: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:28
Очисна техніка
Киян попереджають про ожеледицю 24 листопада
21:15
ДТП з велосипедистом
У Харкові в ДТП з початку року загинули 165 людей, на неповнолітніх склали 66 протоколів за порушення ПДР
21:03
Данило Гетманцев
"Хочемо, аби люди почали виходити з тіні, адже це останній шанс": Гетманцев анонсував "нову еру фінансової прозорості"
20:41
Високопосадовець ЄС: Росія відріже Україну від транзиту газу, коли "Північний потік-2" запрацює
20:09
Китай космос
Blue Origin оголосила склад екіпажу, який здійснить новий туристичний політ у космос
19:56
поліція
У Києві знайшли застреленим колишнього суддю
19:36
Азовське море
На Донеччині надходження від туристичних зборів за рік зросли на 60%
19:35
Китай запустив новий супутник
Китай запустив новий супутник для спостереження за Землею
19:12
ВООЗ попереджає, що до весни кількість смертей від COVID-19 в Європі може перевищити 2 млн
18:56
Обстріл
Під час обстрілу росіянами Красногорівки у житловий будинок потрапив снаряд
18:54
Укрексімбанк продає право вимоги за кредитом на будівництво зернового терміналу в порту "Очаків"
18:51
Збут наркотиків на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині викрили поліцейських, які продавали наркотики в особливо великих розмірах
18:48
Інфографіка
"Динамо"
"Динамо" - "Баварія": Шкурін несподівано потрапив у стартовий склад киян на матч Ліги чемпіонів
18:34
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
Світоліна розповіла, у скільки обійшлось її весілля з Монфісом
18:32
зброя
CNN: США розглядають можливість постачання Україні додаткової зброї
18:22
За рік аграрії отримали 36,7 млрд грн пільгових кредитів, - Лещенко
18:09
В районі ООС провели навчання танкових резервів
У зоні ООС окупанти поранили українського військового
17:38
Зеленський призначив заступником Єрмака ексочільника "Запоріжсталі" Ростислава Шурму
17:28
Росія вже стала на шлях Сталіна, - міністр оборони Литви про ліквідацію "Меморіалу"
17:14
Ізраїль почав вакцинувати від COVID-19 дітей віком 5-11 років
17:08
Насильство
В Україні з'явився мобільний застосунок для допомоги жінкам та дітям, які постраждали від насильства
17:05
літаки
ЄС готує чорний список туристичних і транспортних фірм, які перевозять нелегалів, - Bloomberg
16:58
Златан Ібрагімович
Культовий футболіст Ібрагімович заговорив про президентські амбіції
16:54
ООН
ООН: у Західній і Центральній Африці понад 21 тис. дітей беруть участь у війнах
16:43
газ
Ціна на газ у Європі знову перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів
16:39
В'ячеслав Шевчук
Екскапітан збірної України отримав керівну посаду в клубі УПЛ
16:30
Ірина Верещук
Верещук: з КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" запустять транспорт до окупованого Криму
16:01
Помер колишній південнокорейський диктатор Чон Ду Хван
16:00
Оманська кава в бедуїнському наметі в таборі біля Бідії, Оман
Кава розколола Європу? Історія найпопулярнішого напою у світі
15:55
Баварія - Динамо
"Динамо" - "Баварія": букмекери знецінили шанси українців у матчі Ліги чемпіонів
15:40
Хаві (ліворуч) та Ліонель Мессі
Мессі спрогнозував, чи зможе новий тренер "Барселони" Хаві досягти успіху
15:34
вакцинація
У Раді зареєстрували законопроєкт про доплати лікарям за високий рівень вакцинації
15:07
Міхеїл Саакашвілі
Після припинення голодування стан здоров'я Саакашвілі покращився, - лікар
15:00
Володимир Зеленський в Трускавці. 2 жовтня 2021 року
Зеленський планує виступити із посланням у Раді 1 грудня
14:44
Тимур Мухтарулін
Українського тенісиста спіймали на допінгу
14:35
Віктор Ляшко
Ляшко: теперішня хвиля коронавірусу в Україні йде на спад
14:31
Прикордонники затримали чоловіка, який перевозив порох до РФ
Прикордонники затримали чоловіка, який перевозив до РФ порох у флаконах для заправки принтерів
14:29
Іван Ордець
Ексфутболіст збірної України продовжив контракт з російським клубом
14:26
У Канаді Uber виходить на ринок канабісу
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV