У Генічеську росіяни почали роздавати рублі - прокуратура відкрила провадження

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.



За даними слідства, у Генічеську окупанти видають місцевим мешканцям імовірні кошти - рублі. Такі папірці загарбники роздають місцевим у розмірі 10 тис. на одну особу.



Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.

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