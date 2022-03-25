У Генічеську росіяни почали роздавати рублі - прокуратура відкрила провадження
Херсонська обласна прокуратура відкрила справу за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади (ч. 3 ст. 110-2 КК України)
Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.
За даними слідства, у Генічеську окупанти видають місцевим мешканцям імовірні кошти - рублі. Такі папірці загарбники роздають місцевим у розмірі 10 тис. на одну особу.
Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.
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