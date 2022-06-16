У Генштабі ЗСУ розповіли про певні особливості тактики російської армії в Україні

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Представник Генштабу зазначає, що за результатами аналізу тактики дій ЗС РФ проглядається низка особливостей щодо застосування військ:

Під час ведення наступальних дій використовується тактика залучення невеликих штурмових груп – до взводу (роти), посилених танковими підрозділами. Застосування повноцінних батальйонно-тактичних груп і засобів забезпечення не спостерігається.

Противник уникає ведення бойових дій в нічний час – веде їх переважно в світлу пору доби. Застосування підрозділів вночі практично не здійснюється – крім передислокації та перегрупування.

Нагадаємо, сьогодні очільник переговорної групи Давид Арахамія заявив, що зараз на полі бою щодня гинуть від 200 до 500 українських воїнів.

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