Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

"У дунайському гирлі Бистре у результаті зіткнення з невідомомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуйовано малим катером Морської охорони. Постраждалих немає, обставини події уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Адміністрація морських портів України на сторінці у фейсбуці зауважила, що внаслідок вибуху утворилася пробоїна в кормовій частині нижче ватерлінії, через що катер винесло поза межі морського каналу гирла Бистрого з боку Чорного моря, де він й зупинився.

Також ОК "Південь" повідомило, що прохід гирлом Бистрим для суден тимчасово обмежено.

Раніше повідомлялося, що у безпечних для себе районах Чорного моря маневрує російських флот у кількості 11 одиниць.

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні 18 річкових та морських катерів.

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