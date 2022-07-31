У гирлі Дунаю український катер зіткнувся з вибуховим пристроєм
У дунайському гирлі Бистре український лоцманський катер "Орлик" зіткнувся з вибуховим пристроєм, постраждалих немає
Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.
"У дунайському гирлі Бистре у результаті зіткнення з невідомомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Екіпаж евакуйовано малим катером Морської охорони. Постраждалих немає, обставини події уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Адміністрація морських портів України на сторінці у фейсбуці зауважила, що внаслідок вибуху утворилася пробоїна в кормовій частині нижче ватерлінії, через що катер винесло поза межі морського каналу гирла Бистрого з боку Чорного моря, де він й зупинився.
Також ОК "Південь" повідомило, що прохід гирлом Бистрим для суден тимчасово обмежено.
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