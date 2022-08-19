Про це повідомляє Міністерство юстиції.

За шість місяців 2022 року органи державної реєстрації актів цивільного стану склали 103 903 актових записи про шлюб і 7 632 – про розірвання шлюбу. За такий самий період 2021 року зареєструвати 85 960 шлюби. Тобто у першому півріччі цього року одружились на 17 943 пари більше, ніж за такий самий період минулого року.

При цьому за перше півріччя минулого року РАЦСи склали 13 153 акти про розірвання шлюбу. Тобто розлучень було майже вдвічі більше.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb