У Грузії помер телеоператор, якого під час акції побили противники ЛГБТ
У Грузії помер оператор телекомпанії TV Pirveli Олександр Лашкарава, якого побили учасники акції протесту проти маршу на підтримку ЛГБТ
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Лашкараву 5 липня доправили в одну із тбіліських клінік із травмами після побиття. Керівник інформаційної служби TV Pirveli Нодар Меладзе повідомляв, що у нього були сильні болі, викликані переломами лицьових кісток. 8 липня телеоператора виписали з лікарні.
У неділю, 11 липня, грузинські ЗМІ повідомили що Лакшарава помер у себе вдома.
Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило кримінальну справу за фактом його смерті. Як повідомляється в поширеній у неділю заяві МВС, у рамках розпочатого розслідування призначено відповідну судово-медичну експертизу.
Раніше у відомстві повідомляли про затримання кількох підозрюваних у нападі на журналіста й оператора TV Pirveli.
- Нагадаємо, 5 липня на журналістів у Тбілісі напав агресивний натовп, незадоволений акцією на підтримку ЛГБТ-спільноти.
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