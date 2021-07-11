У Грузії помер телеоператор, якого під час акції побили противники ЛГБТ

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Лашкараву 5 липня доправили в одну із тбіліських клінік із травмами після побиття. Керівник інформаційної служби TV Pirveli Нодар Меладзе повідомляв, що у нього були сильні болі, викликані переломами лицьових кісток. 8 липня телеоператора виписали з лікарні.

У неділю, 11 липня, грузинські ЗМІ повідомили що Лакшарава помер у себе вдома.

Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило кримінальну справу за фактом його смерті. Як повідомляється в поширеній у неділю заяві МВС, у рамках розпочатого розслідування призначено відповідну судово-медичну експертизу.

Раніше у відомстві повідомляли про затримання кількох підозрюваних у нападі на журналіста й оператора TV Pirveli.