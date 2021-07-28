У Грузії правляча партія вийшла з угоди, що передбачає дострокові вибори у 2022 році

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".



Партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" заявила про вихід з угоди, підписаної за посередництва президента Європейської ради Шарля Мішеля з метою розв'язання політичної кризи в країні.

Документ підписали 19 квітня цього року. Він передбачав призначення дострокових парламентських виборів у 2022 році в разі, якщо "Мрія" набере менше 43% на майбутніх виборах до місцевих органів влади восени.

Очільник партії та ексспікер парламенту Іраклій Кобахідзе на спеціальному брифінгу заявив, що угода вичерпала себе через 100 днів після підписання. При цьому він все ж допустив призначення дострокових парламентських виборів в країні.

"Ми готові з доброї волі призначити позачергові вибори не тільки, якщо отримаємо менше 43% голосів (на місцевих виборах), але навіть у разі 53%-ї підтримки - якщо побачимо в поведінці опозиційних політичних партій, що наша політична система дозріла для коаліційного правління і подібний режим правління не зашкодить державі", - сказав він.

Кобахідзе додав, що анулюванням угоди від 19 квітня "країна повертається в конституційні рамки і політичні процеси в Грузії продовжаться відповідно до конституційного порядку".

Політична угода була підписана між правлячою "Грузинською мрією" і частиною опозиції за посередництва ЄС та США під егідою президента Євроради Шарля Мішеля 19 квітня. Влада і опозиція регулярно звинувачують один одного в порушенні угоди. В ЄС і США вважають, що духу договору суперечило призначення шести суддів Верховного суду парламентом Грузії.