У Грузії спрогнозували п'яту хвилю захворюваності на COVID-19

Про це повідомляє Грузія Online.

За його словами, п'ята хвиля буде важкою, якщо більшість населення не вакцинують.



Читайте також: Послабили карантин: у Грузії відновили роботу громадського транспорту

"Якщо ми максимально прищепимося, п'ята хвиля буде досить легкою. Якщо не зробити щеплення - буде важкою. Наступну хвилю, швидше за все, слід очікувати в кінці листопада, в грудні", - заявив Гамкрелідзе.