У Грузії спрогнозували п'яту хвилю захворюваності на COVID-19
Очільник Національного центру з контролю захворювань Грузії Аміран Гамкрелідзе заявив, що п'ята хвиля поширення COVID-19 почнеться в кінці листопада
Про це повідомляє Грузія Online.
За його словами, п'ята хвиля буде важкою, якщо більшість населення не вакцинують.
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"Якщо ми максимально прищепимося, п'ята хвиля буде досить легкою. Якщо не зробити щеплення - буде важкою. Наступну хвилю, швидше за все, слід очікувати в кінці листопада, в грудні", - заявив Гамкрелідзе.
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