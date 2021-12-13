У Гвінейській затоці пірати напали на контейнеровоз та захопили моряків

Про це повідомляє Dryad Global.

Напад стався 13 грудня на південний захід від порту Луба.

Наразі відомо про шістьох членів екіпажу контейнеровозу, яких пірати захопили в заручники.

За даними Dryad Global, 2021 року це десята атака піратів із викраденням людей. Загальна кількість викрадених членів екіпажів атакованих суден на сьогоднішній день становить 76.

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