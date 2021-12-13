У Гвінейській затоці пірати напали на контейнеровоз та захопили моряків
Пірати атакували контейнерне судно та викрали 6 членів екіпажу у Гвінейській затоці
Про це повідомляє Dryad Global.
Напад стався 13 грудня на південний захід від порту Луба.
Наразі відомо про шістьох членів екіпажу контейнеровозу, яких пірати захопили в заручники.
За даними Dryad Global, 2021 року це десята атака піратів із викраденням людей. Загальна кількість викрадених членів екіпажів атакованих суден на сьогоднішній день становить 76.
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