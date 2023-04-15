У Казані стався потужний вибух неподалік від танкового полігону, - ЗМІ
У південній частині Казані, столиця Татарстану, видно чорний стовп диму, місцеві жителі повідомляють про вибухи на танковому полігоні
Про це пише InKazan.
Представники відомства ГУ МНС Росії щодо Татарстану заявили редакції видання, що в екстрені служби не надходило жодних повідомлень про вибухи, "хлопки" або загоряння у південній частині міста.
Однак кореспондент повідомляє про чорний стовп диму, а місцеві жителі стверджують, що чули гучні "хлопки" в районі Танкового полігону у південній частині міста. Деякі заявили, що чули два гучні гуркоти з тривалою перервою.
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