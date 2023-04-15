У Казані стався потужний вибух неподалік від танкового полігону, - ЗМІ

Про це пише InKazan.

Представники відомства ГУ МНС Росії щодо Татарстану заявили редакції видання, що в екстрені служби не надходило жодних повідомлень про вибухи, "хлопки" або загоряння у південній частині міста.

Однак кореспондент повідомляє про чорний стовп диму, а місцеві жителі стверджують, що чули гучні "хлопки" в районі Танкового полігону у південній частині міста. Деякі заявили, що чули два гучні гуркоти з тривалою перервою.