У Кейптауні спалахнула масштабна пожежа у будівлі парламенту ПАР

Про це повідомляє News24.

Член комітету з охорони та безпеки Джей Пі Сміт розповів, що на місці події перебувають шість одиниць спецтехніки та близько 40 пожежників.

"Пожежа зараз палає на третьому поверсі. За попередніми даними, вона розпочалася в офісних приміщеннях і поширюється у бік спортзалу", сказав Сміт.

Рятувальники намагаються стримати пожежу, але поки що її не вдалося локалізувати. Прессекретар міської пожежно-рятувальної служби Кейптауна Джермейн Карелс розповів, що на даху будівлі плавиться бітум.

"Надійшли повідомлення про те, що на деяких стінах видно тріщини, що говорить про можливість обвалення", - зазначив Карелс.

Про загиблих та постраждалих не повідомляється, причини загоряння наразі невідомі. 2 січня, у парламентарів вихідний, тому не встановлено, скільки людей може перебувати в будівлі.

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