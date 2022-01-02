У Кейптауні спалахнула масштабна пожежа у будівлі парламенту ПАР
У законодавчій столиці Південно-Африканської республіки Кейптауні сталася пожежа у будівлі парламенту
Про це повідомляє News24.
Член комітету з охорони та безпеки Джей Пі Сміт розповів, що на місці події перебувають шість одиниць спецтехніки та близько 40 пожежників.
"Пожежа зараз палає на третьому поверсі. За попередніми даними, вона розпочалася в офісних приміщеннях і поширюється у бік спортзалу", сказав Сміт.
Рятувальники намагаються стримати пожежу, але поки що її не вдалося локалізувати. Прессекретар міської пожежно-рятувальної служби Кейптауна Джермейн Карелс розповів, що на даху будівлі плавиться бітум.
"Надійшли повідомлення про те, що на деяких стінах видно тріщини, що говорить про можливість обвалення", - зазначив Карелс.
Про загиблих та постраждалих не повідомляється, причини загоряння наразі невідомі. 2 січня, у парламентарів вихідний, тому не встановлено, скільки людей може перебувати в будівлі.
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