Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 червня
У Харкові лунають вибухи
Місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів
Про це повідомляє Суспільне.
Новина оновлюється.
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